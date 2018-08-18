التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن تدمير منظومة دفاع جوي من نوع سام 6 تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء.

وأكد التحالف العربي، أن الاستخدام العشوائي لمنظومات الدفاع الجوي يهدد الملاحة الجوية والإغاثة، مشددًا على منعه التنظيمات الإرهابية من الحصول على قدرات تهدد الملاحة الجوية.