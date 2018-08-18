التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين في صنعاء
أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن تدمير منظومة دفاع جوي من نوع سام 6 تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء.
وأكد التحالف العربي، أن الاستخدام العشوائي لمنظومات الدفاع الجوي يهدد الملاحة الجوية والإغاثة، مشددًا على منعه التنظيمات الإرهابية من الحصول على قدرات تهدد الملاحة الجوية.
طلال[ عدد التعليقات: 2807 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله ،، الله ينصركم ويقويكم ويحميكم يااارب
محمد[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم عجل بقضائك وعقابك وهلاكك لهم يااااارب العالمين في هذه الايام المفترجه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52305 ] نشر منذ 40 دقيقة
اللهم اهلك الحوثيين الظالمين وآلهتم ملالي الصوفيين .. آمين ,,
,, اللهم انصرجنودنا وثبت اقدامهم وسدد رميهم يارب العالمين ,, اللهم آمين ,,