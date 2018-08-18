مشروب طبيعي يخلصك من دهون الأرداف في زمن قياسي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعاني العديد من الأشخاص وخاصة الفتيات من مشكلة دهون الأرداف ، نتيجة السلوكيات الخاطئة والتغذية القائمة على الدهون والسكريات مما يؤثر على مظهر الجسم .

وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، مشروبا طبيعيا يساعد في حرق دهون الأرداف سريعا .

المكونات:-

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة قرفة

كوب ماء مغلى

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ليمونة

الطريقة:-

نخلط المكونات معا جيدا، ثم نتركها لمدة 10 دقائق مغطاة حتى تبرد قليلا، بعدها نقلب جيدا ويمكن تحليتها بالعسل حسب الرغبة، ثم يتم تناول المشروب بعد ذلك، حيث يجب تناول كوب قبل كل وجبة بنصف ساعة، وذلك يوميا ولمدة شهر.