أسطورة الأرجنتين عن مقارنته بميسي: يوجد مارادونا واحد فقط

نواف السالم(صدى):

علّق أسطورة الكرة الأرجنتينة دييجو أرماندو مارادونا، على مقارنته بمواطنه الأرجنتيني اللاعب ليونيل ميسي.

وأوضح ” مارادونا ” قائلًا: ” أنا لا أقارن نفسي مع أي شخص، يُريدون من التحدث عن مقارنتي بـ ميسي دائماً، ولكنني لن أقول أي شيء، يوجد مارادونا واحد في كرة القدم. ”

ودعا أسطورة الأرجنتين بضرورة إعطاء ” ميسي ” راحة مشيرًا إلى أنه لو كان الأمر بيده لفعل ذلك، مضيفًا: ” نصيحتي لميسي؟ ألعب في أوروبا ولا تسافر أكثر، هذا ما فعله معي جروندونا أيضاً، ولكن في ذلك الوقت كان لدينا القليل من المال، أما ميسي اليوم فهو لا يلعب من أجل المال. “