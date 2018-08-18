مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينقذ حياة حاج سوداني بقسطرة قلبية عاجلة

جدة(صدى):

نجح فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة القلب بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ، في إنقاذ حياة حاج سوداني في العقد السادس من العمر ولله الحمد , بعد تعرضه لذبحة صدرية غير مستقرة ، كادت أن تؤدي بحياته قبل أداء فريضة الحج.

وتم إسعاف الحاج وعمل له الفحوصات الطبية اللازمة الأولية بمركز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، وأتضح من خلالها أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي ، إضافة إلى إصابته مؤخراً بمرضي الضغط والسكر ، وعلى الفور تم نقل حالة الحاج بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

وعند وصول الحالة للمجمع الطبي تم مباشرتها من قبل الفريق الطبي المختص في علاج أمراض وجراحة القلب ، وبعد إجراء الكشف الطبي للحالة تبين حاجته للتدخل السريع ، حيث نقل على الفور إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة وتركيب دعامات للشريان ، تكللت – ولله الحمد – بالنجاح ، وبعدها نُقل المريض إلى قسم العناية القلبية للإطمئنان على حالته الصحية والتأكد من استقرارها ووضع الخطة العلاجية له.