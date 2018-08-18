قنصلية المملكة بالهند تجلي مواطنيها عن المواقع المتضررة من الفيضانات
أعلنت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، عن استمرار عمليات إجلاء مواطنيها المتواجدين في الأماكن المتضررة من الفيضانات بولاية ” كيرلا ” عبر مطار تريفاندروم بالهند.
وأكدت القنصلية، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنها تواصلت مع نحو 200 مواطن في المنطقة قدِموا للسياحة أو للعلاج، مؤكدة أنه لم تسجل أي حالات ضرر لسعوديين حتى الآن.
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