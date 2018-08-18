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قنصلية المملكة بالهند تجلي مواطنيها عن المواقع المتضررة من الفيضانات

قنصلية المملكة بالهند تجلي مواطنيها عن المواقع المتضررة من الفيضانات
نيودلهي(صدى):

أعلنت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، عن استمرار عمليات إجلاء مواطنيها المتواجدين في الأماكن المتضررة من الفيضانات بولاية ” كيرلا ” عبر مطار تريفاندروم بالهند.

وأكدت القنصلية، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنها تواصلت مع نحو 200 مواطن في المنطقة قدِموا للسياحة أو للعلاج، مؤكدة أنه لم تسجل أي حالات ضرر لسعوديين حتى الآن.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 دقيقتين

عندما علمت بالهند ” يتعبدوا الفئرأن ” بطلت أكل هندى .

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