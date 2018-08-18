مازيراتي تواجه مبيعات سيئة بسبب الصين

بكين(صدى):

واجهت مازيراتي بعض الصعوبات في الصين في السابق ، وطالبت الشركة الموزعين بالاستمرار في الحصول على كميات معينة من السيارات وطالبتهم بالبحث عن حلول لزيادة المبيعات ، وحققت الشركة مبيعات سيئة في الربع الثاني من العام الجاري وقال الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر مايك مانلي ان 70% من المشكلات في المبيعات ترتبط بالسوق الصيني.

والمشكلة في الوقت الحالي لا ترتبط باجراءات وطرق البيع لدى الموزعين في الصين ولكن بالتعقيدات التجارية الأخيرة مع الصين. ومنذ شهور قليلة خفضت الصين الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة وقطع الغيار من 25% الي 15% ، وكان من المفترض بدء تطبيق التخفيضات من الأول من يوليو ولهذا أوقفت بعض الشركات والموزعين مبيعات السيارات حتى سريان الرسوم.

وهذا الأمر يفسر تراجع مبيعات مازيراتي في يونيو بشكل كبير عن يوليو 2017 حيث تراجعت بصورة تبلغ 41% والسبب الرئيسي يرجع بنسبة 69% لنقص الشحنات الخاصة بالسيارات التي وصلت للصين وأكد مايك مانلي أن الشركة ستنهض من هذه الكبوة وأنه واثق في فريق عمل مازيراتي للقيام بكل ما يلزم لعودة المبيعات.

وتراجعت مبيعات الشركة الي 2.32 مليون دولار في الربع الثاني من العام بتراجع عن مبيعات بلغت 152 مليون يورو في نفس الفترة في 2017 كما واجهت الشركة مشكلات جعلتها تغلق مصنعها في تورينو في ايطاليا وباعت الشركة 50 ألف نسخة في 2017 بفضل اضافة ليفانتي لقائمة سياراتها ولكن لايزال أمامها الكثير لتواجه الهدف الذي وضعته لنفسها بمضاعفة المبيعات في 2022 .