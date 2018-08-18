منشأة لمواطن : بلغ التجارة دول حبايبنا.. والوزارة ترد

عادل الحربي(صدى):

هاجم أحد المواطنين، وزارة التجارة والاستثمار بعد إغلاق طلبه مرتين، علمًا بأنه تم إعادة فتح الطلب للتحقيق فيه والوقوف على الغش التجاري لأحد المنشآت.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تم إغلاق الطلب مرة أخرى مع العلم تم إعادة فتح الطلب لتحقيق فيه للوقوف على الغش التجاري الذي تقوم فيه المنشأة ولم يتم التواصل معي من أي محقق لديكم ويغلقون الطلب للمرة الثانية دون أي تواصل مما يدل ويأكد كلام القائمين علي المنشأة دول حبايبنا اشكي عادي والاخوان في الوزارة ” .

وردّت عليه وزارة التجارة قائلة : ” مرحباً بك، نأمل منك تزويدنا برقم بلاغك مشكوراً ” .