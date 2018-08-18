قائد أمن الحج يشيد ببرامج توعية ضيوف الرحمن

نايف السالم(صدى):

استقبلت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة قائد أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بمعرض كفى التوعوي والمقام ضمن تدشين معرض آمنون للجهات الحكومية والمجتمعية بالعاصمة المقدسة.

وأشاد الفريق الحربي برسالة الجمعية و جهودها المجتمعية في التوعية والعلاج وذلك بعد أن استمع لشرح مدير كفى بمكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان والذي أطلعه على جهود الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن والمساهمة في الحد من ظاهرة التدخين بجوار ساحات المسجد الحرام و المشاعر المقدسة بمشاركة الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة التي تساعد الراغبين في الإقلاع في موسم الحج .

هذا وتعكف كفى سنوياً على إقامة حملات وبرامج نوعية خلال موسم الحج وذلك لتوعية الحجاج بمضار التدخين واقناعهم بالإقلاع عن هذه السموم استغلالاً لروحانية المكان الزمان حيث عالجت العام الماضي ما يقارب 500 حاجاً في مشعر منى والذين بدورهم شكروا جهود الجهات الحكومية والخاصة والخيرية بالمملكة على حسن التعامل وكافة الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن.