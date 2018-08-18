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بالصور.. سيدة تتنبأ بمقتلها لتلقى مصرعها وابنتيها على يد زوجها

بالصور.. سيدة تتنبأ بمقتلها لتلقى مصرعها وابنتيها على يد زوجها
واشنطن(صدى):

أقدم ” زوج ” أمريكي على قتل زوجته وابنتيه، وإلقاء الجثث في حقل للنفط، حيث كانت ” الزوجة ” قد تنبأت بوفاتها وقامت بنشر دمية مغطاة من القماش الأبيض عبر حسابها على ” فيسبوك ” .

وبالتطرق للتفاصيل، عثرت الشرطة الأمريكية عثرت على جثة الزوجة وابنتيها في حقل النفط، وتم القبض على ” الزوج ” الذي يواجه 3 تهم بالقتل.

وأفادت الشرطة أن الضحايا الثلاثة، قُتلوا في منزلهم ثم نقلوا في وقت لاحق لحقل النفط، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب ارتكاب الجريمة.

 

 

 


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