اختتام معسكر التعاون الإعدادي في هولندا

نواف السالم(صدى):

أنهى نادي التعاون، اليوم السبت، معسكره الإعدادي الذي أقامه بمدينة ميرلو الهولندية والذي استمر لـ 21 يومًا لعب الفريق خلاله سبع مباريات ودية.

وأعطى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، لاعبيه إجازة لأربعة أيام من19 – 22 أغسطس، فيما سيكون يوم الخميس الموافق 23 من الشهر ذاته عودة التمارين اليومية على ملعب النادي.

ومن الجدير بالذكر، أن مباريات التعاون الودية كانت مع ” الكويت الكويتي، وفورتونا سيتارد، والشارقة الإماراتي، وتفينتي الهولندي، والنصر الإماراتي، وليونيداس الهولندي، وآرنم الهولندي. “