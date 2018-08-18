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مبتعث سعودي يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تنويمه بأسبوع في استراليا

مبتعث سعودي يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تنويمه بأسبوع في استراليا
كانبرا(صدى):

تُوفي المبتعث السعودي عمر إبراهيم العرابي، اليوم السبت، بعد أسبوع من تنويمه، بمستشفى ” جيلونج بروان هيلث ” في مدينة ملبورن باستراليا.

ومن جانبه، نعى النادي السعودي في ملبورن الأسترالية الفقيد، موضحًا أن المبتعث كان قد تعرض لحالة صحية حرجة، أُدخل على إثرها المستشفى، ليتم تنويمه بقسم العناية المركزة حتى وافته المنية صباح اليوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5195 ] نشر منذ 7 دقائق

إنا لله وإنا إليه راجعون ***

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