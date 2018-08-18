الأحوال المدنية توضح الحالات الطارئة التي تستقبلها خلال إجازة العيد

علي القحطاني (صدى):

أوضحت الأحوال المدنية، أن مكاتبها تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي تسائل عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” أبي اغير الحالة بالهوية تبعي أقدر اغيرها في مكتب بريده بكرا ان شاء الله ” .

ورد خدمة عملاء الأحوال المدنية في تغريدة عليه، قائلة : ” المكاتب تستقبل خلال فترة الأجازة الحالات الطارئة فقط، نسعد بخدمتك ” .

فيما ردّ المواطن عليها قائلًا : ” مثل ايش الحالات الطارئة ” ، وأجابت الأحوال : ” الحالة الطارئة هي التي لايمكن تأجيلها لنهاية الإجازة ومثال ذلك ان تكون مرتبطة بسفر او علاج، نسعد بخدمتك ” .