الأحوال المدنية توضح الحالات الطارئة التي تستقبلها خلال إجازة العيد
أوضحت الأحوال المدنية، أن مكاتبها تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي تسائل عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” أبي اغير الحالة بالهوية تبعي أقدر اغيرها في مكتب بريده بكرا ان شاء الله ” .
ورد خدمة عملاء الأحوال المدنية في تغريدة عليه، قائلة : ” المكاتب تستقبل خلال فترة الأجازة الحالات الطارئة فقط، نسعد بخدمتك ” .
فيما ردّ المواطن عليها قائلًا : ” مثل ايش الحالات الطارئة ” ، وأجابت الأحوال : ” الحالة الطارئة هي التي لايمكن تأجيلها لنهاية الإجازة ومثال ذلك ان تكون مرتبطة بسفر او علاج، نسعد بخدمتك ” .
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