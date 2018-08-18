بالفيديو.. رجال الأمن يرحبون بحجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو عبر موقع ” تويتر ” ، لرجال الأمن وهم يرحبون بضيوف الرحمن بمختلف لغات العالم.

وقال رجال الأمن في رسالة بأكثر من لغة : ” نرحب بالحجاج من جميع أنحاء العالم، خدمتكم ومساعدتكم شرف لنا ” .