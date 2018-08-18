بالفيديو.. رجال الأمن يرحبون بحجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات
نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو عبر موقع ” تويتر ” ، لرجال الأمن وهم يرحبون بضيوف الرحمن بمختلف لغات العالم.
وقال رجال الأمن في رسالة بأكثر من لغة : ” نرحب بالحجاج من جميع أنحاء العالم، خدمتكم ومساعدتكم شرف لنا ” .
درباويه[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 44 دقيقة
خوش آمديد هرچى حاجى خواهش داداشم و ابجيم
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 38 دقيقة
لو تحدثت إلى رجال الأمن باللغة ” الروسية ” حيفهمنى .. مع العلم هناك اللأف من الحجاج الروس .
درباويه[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 37 دقيقة
بريڤيت مو مشكله كلمني هنا وانا اترجملهم عربي تي كراسيڤوي
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 36 دقيقة
على العموم مافى مشكلة الحجاج الروس يتحدثوا العربية بطلاقة ممتازة أفضل منا .. هاهاها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يقويهم
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 33 دقيقة
كورفا .. يا حلوة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 24 دقيقة
خدمه حجاج بيت الله الحرام شرفا لكم.،،،،،، وانتم شرفاً لنا. ،،،،،،،،،،
الله يمدكم بالصحه والعافيه. ويكتب اجركم يا ابطال