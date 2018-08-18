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بالفيديو.. رجال الأمن يرحبون بحجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات

بالفيديو.. رجال الأمن يرحبون بحجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات
نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو عبر موقع ” تويتر ” ، لرجال الأمن وهم يرحبون بضيوف الرحمن بمختلف لغات العالم.

وقال رجال الأمن في رسالة بأكثر من لغة : ” نرحب بالحجاج من جميع أنحاء العالم، خدمتكم ومساعدتكم شرف لنا ” .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 44 دقيقة

خوش آمديد هرچى حاجى خواهش داداشم و ابجيم

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 38 دقيقة

لو تحدثت إلى رجال الأمن باللغة ” الروسية ” حيفهمنى .. مع العلم هناك اللأف من الحجاج الروس .

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 37 دقيقة

بريڤيت مو مشكله كلمني هنا وانا اترجملهم عربي تي كراسيڤوي

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 36 دقيقة

على العموم مافى مشكلة الحجاج الروس يتحدثوا العربية بطلاقة ممتازة أفضل منا .. هاهاها

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 33 دقيقة

كورفا .. يا حلوة .

[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 24 دقيقة

خدمه حجاج بيت الله الحرام شرفا لكم.،،،،،، وانتم شرفاً لنا. ،،،،،،،،،،
الله يمدكم بالصحه والعافيه. ويكتب اجركم يا ابطال

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