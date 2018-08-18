أرتفاع أسعار تويوتا 4Runner TRD Pro 2019 بأكثر من 3000 دولار عن السابق

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر سيارات تويوتا 4Runner من السيارات المميزة للطرق الوعرة ولكن هناك نسخ أكثر قوة من السيارة وهي نسخ 4Runner TRD Pro وهي مناسبة لكل من يرغب في سيارة متعددة استخدامات للطرق الوعرة ، ولكن موديل 2019 تعرض لقفزة في السعر حيث سيبدأ سعرها من 47.460 ألف دولار بزيادة 3.340 دولار عن موديل 2018 كما حصلت باقي النسخ من السيارة على زيادة في السعر كذلك .

وهناك سبب وجيه لوجود الاختلاف الكبير في السعر بالتأكيد حيث تم تعديل تعليق السيارة بالكامل لجعلها أكثر قوة على الطرق غير الممهدة, كما تأتي السيارة بممتصات صدمات Fox bypass 2.5 بوصة ونوابض تعليق معدلة في الأمام تعطي السيارة زيادة في الارتفاع عن الأرض في الجزء الأمامي أما الجزء الخلفي فقد زاد ارتفاعه 2 بوصة .

وستقدم تويوتا كذلك نسخ خاصة من السيارة باسم Nightshade Edition ستمثل أعلى اصداراتها وستأتي فوق سيارات ليميتد ، وستأتي بسعر 46.010 ألف دولار لنسخ 4×2 وسعر 48.045 ألف دولار لنسخ الدفع الرباعي, وتأتي النسخ الخاصة الجديدة بلمسات سوداء عديدة تشمل عجلات 20 بوصة واسبويلر أمامي وخلفي واطارات النوافذ ومقابض الأبواب ومخارج العادم وقضبان السقف .

أما عدادت السيارة وعجلة القيادة وذراع نقل الحركة ومقابض الأبواب والواح الكونسول فحصلوا كذلك على لمسات سوداء مميزة.