بعد وصفها بـ ” العاهرة ” .. فتاة التجمع للمصريين: ” أنتم تافهين “

القاهرة(صدى):

نشرت الفتاة المصرية المعروفة إعلاميًا بـ ” فتاة التجمع ” ، منة جبران، مقطع فيديو لها عبر موقع ” فيس بوك ” ، ترد فيه على كافة منتقديها والهجوم الذي تعرضت له خلال الأيام الماضية.

وقالت الفتاة في الفيديو إنها : ” تعمل في شركة، وتعود إلى منزلها في السادسة والنصف مساء، لتخلد للنوم ساعتين، ثم تقوم بالرسم حتى الصباح ” .

وأضافت : ” هل أصبح طلب الشباب الجلوس مع الفتيات، والتحرش بهن، أمرًا طبيعيًا، كنت متوقعة إنه ده هيحصل علشان إحنا في مجتمع ذكوري، أنا حرة أقف في الشارع براحتي، هو الشارع بقى للواد بس ” .

ووجهت رسالة إلى الشعب المصري قائلة : ” أنتم شعب تافه، وبتركزوا في حاجات علشان تضحكوا عليها، وأنا الفيسبوك بتاعي اتعملّه هاكر ” .

كما نفت وجود علاقة لها بلاعب كرة قدم مصري قائلة : ” أقسم بالله العلي العظيم ما أعرفه، ولا عمري شفته، ولا أعرف أصلًا أنه لعيب، وحتى لو كنت أعرفه أبقى عاهرة ؟! ” ، في إشارة إلى وصفها من قبل بعض رواد ” فيس بوك ” بالعاهرة.

يذكر أن منة جبران، كانت قد صوَّرت مقطع فيديو لشاب يتحرش بها لفظيًا وفقًا لوصفها، وذلك أثناء وقوفها على الشارع في منطقة التجمع لانتظار الحافلة التي تقلها إلى منزلها.