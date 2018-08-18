للأثرياء فقط.. إطلاق نسخة ذهبية من هاتف ” جالاكسي نوت9 “

وكالات(صدى):

أطلقت شركة روسية متخصصة في صناعة إكسسوارات الهواتف الذكية، نسخة فاخرة من هاتف ” جالاكسي نوت 9″، بعدما أضافت كيلوجرامًا من الذهب إلى قسمه الخلفي.

وحددت الشركة ثمنه بـ57 ألف دولار؛ فيما يتراوح سعر الهاتف الأصلي الأحدث لسامسونغ بين 1144 دولارا و1398 دولارًا، ويعد من بين الأعلى سعرًا في سوق الهواتف الذكية إلى جانب ” آيفون ” .

ويعد الوزن إحدى عيوب الهاتف الفخم، إذ سيكون من الصعب أن يحمله المستخدم ” الثري ” مقارنة بالهواتف العادية والتي يتراوح وزنها عادة بين 100 ومئتي جرام، في حين سيزيد وزن الإصدار الذهبي بمعدل خمسة أضعاف.