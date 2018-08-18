بالفيديو.. غناء ورقص رونالدو على أنغام الطبلة في يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، يرقص ويغني أمام زملائه بالنادي الإيطالي على أنغام الطبلة على أحد الكراسي؛ كجزء من طقوس الانضمام إلى نادي ” السيدة العجوز ” .

وتشارك المدافع المنضم مجددًا إلى الفريق بعد رحيله عنه بعام واحد إلى ميلان، ليوناردو بونوتشي، وإمري تشان، وجواو كانسيلو وماتيا بيرين، وبليس ماتويدي، الرقص مع اللاعب البرتغالي.

ومن الجدير بالذكر، أن لاعبي يوفنتوس اعتادوا على عقد هذه الطقوس بالنسبة للاعبين الجدد، بحيث يقف ويغني ويرقص العضو الجديد أمام باقي أعضاء الفريق كشرط لقبوله بينهم.