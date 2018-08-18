” العامة للتقاعد ” تجيب عن سؤال بشأن شروط تقديم قروض للمتقاعدين
تسائل أحد المواطنين، عن وجود قروض للمتقاعدين، موجهًا استفساره للمؤسسة العامة للتقاعد.
وقال المواطن في تغريدة له : ” هل فيه قروض للمتقاعدين وكيف الطريقة هل هي للجاهز ام اذا رغب في البناء ” .
وردَّت المؤسسة عليه قائلة : ” المؤسسة لا تقدم قروضًا شخصية ” ، فيما رد عليها قائلًا : ” وهل تقدم قروض عقارية ؟ ” .
وأجابت المؤسسة : ” يمكنك التعرف على برنامج ” مساكن ” بزيارة الرابط التالي:هنا ” .
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 17 دقيقة
الشروط الخاصة بالعميل:
ألا تقل مدة الخدمة بالدولة عن سنة.
ألا يقل العمر عن (٢٠) سنة، ولا يزيد عن (٦٥) سنة عند تقديم الطلب.
ألا يقل الراتب عن (٤٠٠٠) ريال.
أن يكون سعودي الجنسية خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
دفعة مقدمة تبدأ من ١٥% بالنسبة لتمويل الوحدات السكنية، و ٣٠% بالنسبة لتمويل الأراضي.
شروط خاصة بالعقار:
عدم تجاوز عمر المسكن (٢٠) سنة تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء.
أن يكون العقار شاغرا وصالحا للانتفاع به وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب
السرايات[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 9 دقائق
متقاعد ومدان ماليآ
اقول اعقل يا رجل ترى الستر زين …
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 6 دقائق
عندما تطلع على التقاعد يسلموك 6 شهور مكافئة و 6 شهور راتب الأجازة .. منين أدفع مقدم ياعالم !!!