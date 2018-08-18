” العامة للتقاعد ” تجيب عن سؤال بشأن شروط تقديم قروض للمتقاعدين

عادل الحربي (صدى):

تسائل أحد المواطنين، عن وجود قروض للمتقاعدين، موجهًا استفساره للمؤسسة العامة للتقاعد.

وقال المواطن في تغريدة له : ” هل فيه قروض للمتقاعدين وكيف الطريقة هل هي للجاهز ام اذا رغب في البناء ” .

وردَّت المؤسسة عليه قائلة : ” المؤسسة لا تقدم قروضًا شخصية ” ، فيما رد عليها قائلًا : ” وهل تقدم قروض عقارية ؟ ” .

وأجابت المؤسسة : ” يمكنك التعرف على برنامج ” مساكن ” بزيارة الرابط التالي:هنا ” .