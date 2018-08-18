رئيس هيئة الأركان العامة يقف على استعدادات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة

محمد السعران(صدى):

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم بجوله تفقدية للوحدات المشاركة من القوات المسلحة في مهمة الحج للوقوف على جاهزيتها واستعدادها.

وشملت الجولة مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة وكان في استقباله قائد منطقة الطائف/المكلف اللواء الطيار الركن /عبداللطيف بن عبدالله الشريم وقائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن /سلمان بن محسن الشهري، كما زار معاليه قوة الواجب بالمغمس حيث اطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، عقب ذلك اطلع معاليه على الأدوار التي يقدمونها من خلال استعراض الوحدات المشاركة استمع فيها لشرح عن كل قوة مشاركه وألقى كلمة للمشاركين أوجز فيها ( إن اهتمام بلادنا بخدمات الحجاج والمعتمرين والزوار راسخة الجذور؛ فالمملكة منذ تأسيسها تولي خدمة ضيوف الرحمن جل اهتمامها وفائق رعايتها، انطلاقاً من الشرف الكبير الذي شرفها الله بحمله وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، حيث تعطي القيادة الرشيدة -حفظها الله- هذا الأمر الأولوية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ بالتوجيهات الدائمة لتسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون أي استثناء أو تمييز).

بعدها قام معاليه بزيارة المستشفى الميداني

( بالمغمس) والمستشفى الميداني المتنقل بمنى وأطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى كما تفقد معاليه الكوادر الطبية والصحية وأستمع إلى شرح موجز على الإستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام .

كما اطلع معاليه على الاستعدادات والمخيمات والأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

عقب ذلك زار معاليه موقع القوات المسلحة المخصص لاستضافة ضيوف وزارة الدفاع وموقع حجاج دول التحالف وأسر وذوي الشهداء والمصابين من قوات دول التحالف ، حيث تفقد المواقع المخصصه لمبيتهم والخدمات المقدمة لهم من إعاشة ومواصلات واطلع على البرامج المعدة لهم، كما تفقد معاليه في ختام جولته موقع مركز العمليات المتقدم بقيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة حج هذا العام بالعوالي.