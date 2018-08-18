20 فرقة إسعافيه للدراجات النارية يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن

إبراهيم الزهراني(صدى):

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 20 دراجة نارية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية يعمل عليها 20 فرقة إسعافيه للتعامل مع البلاغات التي يتعثر وصول سيارة الإسعاف إليها بسبب الازدحام خلال موسم الحج للعام الحالي، حيث تغطي الفرق الإسعافية نطاقات العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة.

ووزعت الهيئة 14 فرقة إسعافيه للدراجات النارية على نطاقات العاصمة المقدسة ومشعر منى ومشعر عرفات ومزدلفة، كما خصصت 6 فرق إسعافيه أخرى لنطاق المدينة المنورة والحرم المدني، تعمل جميعها على مدار 24 ساعة.

وتضم الدراجات أجهزة طبية متقدمة وأسطوانات أكسجين صغيرة وجبائر عنقية وجبائر لتثبيت الأطراف بالإضافة إلى المواد الطبية اللازمة الأخرى لمباشرة الحالات الإسعافية مثل أزمات الربو وأزمات القلب وأمراض السكري.

وأدرجت الهيئة الدراجات النارية ضمن الخطة العامة لتكون دعامة للخدمات الإسعافية التي تقدمها الهيئة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وقد تم تخصيص مواقع معينة للتمركز حسب الأهمية كما تضم الفرق الإسعافية كوادر طبية ومسعفين فضلا عن التجهيزات اللازمة لمباشرة الحالات الطارئة.

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر 8 عربات فولف يعمل عليها 8 فرق إسعافيه على مدار 24 ساعة، لنقل الحالات الطارئة من داخل وخارج الحرم المكي والمدني إلى المراكز والنقاط الإسعافية المتواجدة هناك.