أمطار غزيرة وزخات برد على عسير

أبها(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيهًا متقدمًا على منطقة عسير تشمل : المجاردة، النماص، تنومه، حلباء، والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح الإنذار أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتبرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار إلى أن الحالة ستبدًا في الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم، وحتى التاسعة مساءًا.