أمطار غزيرة وزخات برد على عسير
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيهًا متقدمًا على منطقة عسير تشمل : المجاردة، النماص، تنومه، حلباء، والأجزاء المجاورة لها.
وأوضح الإنذار أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتبرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وأشار إلى أن الحالة ستبدًا في الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم، وحتى التاسعة مساءًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52292 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجعلها امطار خير وبركه. ياليتني. عسيريه