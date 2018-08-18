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بالفيديو.. افتتاح نفق طريق الملك سعود مع طريق العليا بالرياض

بالفيديو.. افتتاح نفق طريق الملك سعود مع طريق العليا بالرياض
محمد السعران(صدى):

أعلنت أمانة الرياض اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة إنشاء نفق طريق الملك سعود مع طريق العليا، وذلك خلال ٩٠ يوم .

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم افتتاح النفق لحركة السير اعتبارًا من مساء اليوم السبت.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين

………….. لبت كل باقي المشاريع تخلص

[ عدد التعليقات: 2802 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله خيرا على جهودكم الرائعة 😍

[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 1 ساعة

**خبر ممتاز**
لتخفيف الضغط على الطرق المجاورة،وخاصة طريق الملك فهد..

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 52 دقيقة

مبروك .. ولكن الشتاء قادم ولانريد موتى وغرق للمواطنين .

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