بالفيديو.. افتتاح نفق طريق الملك سعود مع طريق العليا بالرياض

محمد السعران(صدى):

أعلنت أمانة الرياض اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة إنشاء نفق طريق الملك سعود مع طريق العليا، وذلك خلال ٩٠ يوم .

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم افتتاح النفق لحركة السير اعتبارًا من مساء اليوم السبت.