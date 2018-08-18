بالفيديو.. افتتاح نفق طريق الملك سعود مع طريق العليا بالرياض
أعلنت أمانة الرياض اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة إنشاء نفق طريق الملك سعود مع طريق العليا، وذلك خلال ٩٠ يوم .
وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم افتتاح النفق لحركة السير اعتبارًا من مساء اليوم السبت.
درباويه[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين
………….. لبت كل باقي المشاريع تخلص
طلال[ عدد التعليقات: 2802 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
محمد[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله خيرا على جهودكم الرائعة 😍
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 1 ساعة
**خبر ممتاز**
لتخفيف الضغط على الطرق المجاورة،وخاصة طريق الملك فهد..
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 52 دقيقة
مبروك .. ولكن الشتاء قادم ولانريد موتى وغرق للمواطنين .