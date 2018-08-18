تجهيز 94 مركزا صحيا لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تجهيز 94 مركزًا صحيًا لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، والتي وُزعت حسب النطاق الجغرافي، لتضم ” منى والجمرات وعرفات ومزدلفة ” ، مما يضمن وصول الحجاج لها بشكل مباشر وسريع.

وتشتمل تلك المراكز الصحية على جميع التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات، لتكون من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، فضلًا عن انتشارها الواسع.

كما تضم هذه المراكز عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين من الجروح والإجهاد الحراري، بالإضافة لتوفيرها الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، ويتم تقديم تلك الخدمات على مدار الساعة، وبشكل يومي دون انقطاع.

ويتميز موسم الحج لهذا العام بمشاركة العيادات المتنقلة التي تتمركز في مسار انتقال حجاج بيت الله الحرام، فضلًا عن تلقي الحجاج عند منافذ دخولهم ومقارّ بعثاتهم التثقيف الصحي، والذي يشتمل على عدة محاور، من أبرزها كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والأمراض التنفسية والجلدية، وذلك بلغاتهم واللغة الصامتة ” الرسومات ” .