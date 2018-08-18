بعد شكوى ريال مدريد.. إنتر ميلان يوضح حقيقة تعاقده مع مودريتش

ماجد محمد(صدى):

أوضح نادي إنتر ميلان الإيطالي، حقيقة تعاقده مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني؛ ردًا على شكوى النادي الإسباني للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بالتفاوض مع اللاعب الكرواتي دون إذن النادي.

وصرّح إنتر ميلان، قائلًا أن النادي لم يتحدث مطلقًا مع اللاعب الكرواتي؛ فيما كان المدير الفني للفريق الإيطالي لوتشانو سباليتي قد قال في وقت سابق: ” نحاول خلق الأجواء المناسبة كي ينضم مودريتش إلينا. ”

وكان ريال مدريد، قد أعلن عن غضبه الشديد بسبب تفاوض النادي الايطالي مع مودريتش رغم أن عقده يمتد مع النادي لموسمين مقبلين.