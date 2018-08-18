مدير تعليم الليث يتفقد الفرق الكشفية المشاركة بمعسكرات خدمة ضيوف الرحمن

عبدالرحمن المالكي(صدى):

قام مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، بحضور رئيس قسم النشاط الكشفي عبدالله بن محمد البصراوي، بجولة ميدانية لتفقد الفرق الكشفية التابعة لإدارة التعليم ، والمشاركة في معسكرات الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ، والتي تشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة إدارات التعليم والجامعات والتعليم الفني والمهني.

والتقى ( الحازمي ) بالقيادات الكشفية والكشافين المشاركين ، واستمع إلى الدور الذي يؤديه أفراد الكشافة في المشاعر المقدسة، وأثنى على الجهود التي يقومون بها في سبيل تقديم الخدمة العامة لضيوف الرحمن في أقدس بقاع الأرض ، مؤكدا بأن الحركة الكشفية تعد مثالاً مشرفاً لأبناء هذا الوطن وتحمل دلالة صادقة على ترسيخ مفهوم العمل التطوعي وتقديم الخدمة للآخرين ومساعدتهم وتعكس صورة جلية للعالم الإسلامي بأسره حول ما وصل إليه الشباب السعودي من إخلاص وتفانٍ وحب للوطن وللقيادة الرشيدة والمشاركة في تقديم أرقى الخدمات للحجيج.

وأكد ( الحازمي ) أن الكشافة لها دور كبير في تدريب الناشئة على حب القيادة والاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق الواحد وتكوين الشخصية الإيجابية للكشافين وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم في الليث، عبدالله بن محمد البصراوي، إن الإدارة تشارك في معسكرات الخدمة العامة في الحج بعدد (٣٠) كشافاً يتوزعون على فرقتين كشفيتين الأولى في معسكر منى الوادي لإرشاد الحجاج التائهين ، والثانية تتواجد للمساندة والتنظيم بمستشفى منى الجسر العام .

ولفت إلى أنه تم إعداد برنامج تدريبي للكشافين المشاركين في معسكرات الخدمة يهدف إلى تأهيلهم للعمل في معسكرات الخدمة بعد ما تم التأكد من انطباق شروط الترشيح عليهم، وتجاوزهم للكشف الطبي بنجاح، واشتمل البرنامج على دورات تدريبية في فن التعامل مع الحجاج بالإضافة إلى دورات في شرح آلية المسح والإرشاد وتقديم الإسعافات الأولية، والقدرة على مواجهة الحرائق والكوارث لا سمح الله.