مرسيدس V-Class تحصل على تعديل يحولها إلى مايباخ

باريس(صدى):

تعتبر باريس واحدة من أجمل مدن العالم وأكثرهم جذباً للسياح لما تتميز به من معالم أيقونية، مثل برج إيفل ومتحف اللوفر، والآن بإمكان الأثرياء التجول في هذه المدينة الساحرة داخل إصدار مايباخ خاص لمرسيدس V-Class فان .

هي فان مصنوعة خصيصاً للاستخدام ضمن أسطول شركة CLS Paris الفرنسية، والتي تعرض خدمات الليموزين ونقل المطارات والتنقلات السياحية وغيرها، وبلا شك، هذه الـ V-Class بتصميم مايباخ هي السيارة الأكثر فخامة لديهم حالياً.

الفان حصلت على مقاعد مايباخ المميزة وطاولات وسقف شمسي ضخم وسطوح خشبية متعددة وثلاجة صغيرة وتلفاز كبير ومكبرات صوت كبيرة كذلك لضمان اندماجك بشكل كامل داخل السيارة الفاخرة بعيدا عن ضوضاء العالم حولك.

ويُذكر أن إصدارات معدلة لمرسيدس V-Class تتوفر بالفعل حالياً، مثل إصدار Elegance من شركة OKCU، أو إصدار “البلور الأسود” من شركة Larte Design بتعديلات واسعة على الموديل، ولكن لا شك في أن إصدار مايباخ يبدو أكثر راحة وفخامة من الآخرين، ربما بفضل هذه المقاعد أو أنماط التخييط المميزة.. بغض النظر؛ هي أذواق في النهاية!