مدينة ساحلية توصي بعدم ممارسة الجنس نهارا.. والسبب ” موجة حر “

كولومبيا(صدى):

قام مسؤولو الصحة في إحدى المدن الساحلية الكولومبية، بإصدار توصية مثيرة للجدل؛ حيث أوصوا سكان المنطقة السياحية بالتوقف عن ممارسة الجنس خلال النهار؛ وذلك أثناء موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها المدينة.

وجاء ذلك ضمن قائمة التوصيات مثل البقاء رطبًا وارتداء ملابس فضفاضة؛ مما أثار مزيجًا من الضحك والرفض هذا الأسبوع من قبل السكان الذين يحاولون الاسترخاء خلال موجة الحر الشديدة.

من الجدير بالذكر أن درجات الحرارة في ” سانتا مارتا ” لـ 40 درجة مئوية، حيث امتلئت المرافق الطبية تمتلئ بالمرضة الذين يشكون من أعراض الإجهاد الحراري والغثيان والصداع.