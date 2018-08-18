المسند: عند مشاهدة ضوء ” سهيل ” فإننا نرى صورته قبل 310 سنة
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أنه عند مشاهدة ضوء نجم ” سهيل ” والذي يبعد حوالي 310 سنوات ضوئية، فإن هذا يعني أننا نرى صورته قبل حوالي 310 سنة أي عام 1129هـ.
وأضاف ” المسند ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” للتو يصل ضوؤه إلى عينيك، على الرغم أن الضوء يسير بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52292 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,,
درباويه[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين
…………….
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد
((ومن الحب ماقتل))
شكلك مستقصد من ردود وملاحقة :- …………….
كان الله في عونك..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52292 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا هو الظاهر يااخ واضح وصريح ,,
,, بس على قولة القايل :
إذا الكلب لايوذيك إلا نباحه .. فذره الى يوم القيامة ينبح
,, وإذا تبينت قفطت خشمها ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 2 ساعتين
,, وإذا تبينت قفطت خشمها ,,هههههههههههههههههههههههههه
أخوي ابو محمد :-الله يسعدك ، وكل من يقراء ويتابع..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يعين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 1 ساعة
المهم. انا شفتا نجم اسهيل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 1 ساعة
الموجه تفر
رااايق[ عدد التعليقات: 5195 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **