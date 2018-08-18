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    أغسطس

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المسند: عند مشاهدة ضوء ” سهيل ” فإننا نرى صورته قبل 310 سنة

المسند: عند مشاهدة ضوء ” سهيل ” فإننا نرى صورته قبل 310 سنة
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أنه عند مشاهدة ضوء نجم ” سهيل ” والذي يبعد حوالي 310 سنوات ضوئية، فإن هذا يعني أننا نرى صورته قبل حوالي 310 سنة أي عام 1129هـ.

وأضاف ” المسند ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” للتو يصل ضوؤه إلى عينيك، على الرغم أن الضوء يسير بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية ” .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين

…………….

[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههه

ابو محمد
((ومن الحب ماقتل))

شكلك مستقصد من ردود وملاحقة :- …………….

كان الله في عونك..

[ عدد التعليقات: 52292 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا هو الظاهر يااخ واضح وصريح ,,

,, بس على قولة القايل :

إذا الكلب لايوذيك إلا نباحه .. فذره الى يوم القيامة ينبح

,, وإذا تبينت قفطت خشمها ,,

[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 2 ساعتين

,, وإذا تبينت قفطت خشمها ,,هههههههههههههههههههههههههه

أخوي ابو محمد :-الله يسعدك ، وكل من يقراء ويتابع..

[ عدد التعليقات: 30807 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يعين

[ عدد التعليقات: 5195 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **

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