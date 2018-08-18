المسند: عند مشاهدة ضوء ” سهيل ” فإننا نرى صورته قبل 310 سنة

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أنه عند مشاهدة ضوء نجم ” سهيل ” والذي يبعد حوالي 310 سنوات ضوئية، فإن هذا يعني أننا نرى صورته قبل حوالي 310 سنة أي عام 1129هـ.

وأضاف ” المسند ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” للتو يصل ضوؤه إلى عينيك، على الرغم أن الضوء يسير بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية ” .