اشتعال المنافسة بين الهلال وموناكو على ” نيجريدو “

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن موافقة نادي بيشكتاش التركي على فكرة بيع اللاعب الإسباني الدولي السابق ألفارو نيغريدو في الصيف الحالي؛ حيث أن النادي التركي وافق على عرض الهلال لضم نيجريدو لكن المشكلة تتمثل في رفض زوجة اللاعب الانتقال للزعيم.

ودخل نادي موناكو الفرنسي، في الصراع على لاعب مانشستر سيتي وفالنسيا وريال مدريد السابق؛ حيث توصل لاتفاق مع نادي بيشكتاش في انتظار الرد النهائي من اللاعب الإسباني.

ويتطلع وكيل اللاعب ” خوانما لوبيز ” من أجل اقناع نيغريدو وزوجته باللعب في دوري المحترفين في الموسم المقبل ويلعب المدرب البرتغالي جورجي خيسوس دور كبير على أمل نجاح الصفقة.