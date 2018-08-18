وظائف شاغرة في شركة الاتصالات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة الاتصالات السعودية، عبر بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني، عدة وظائف شاغرة بالرياض، لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– محلل أول التخطيط والأداء.

– محلل أول تنمية وتطوير الموارد البشرية.

– مهندس أول تخطيط الشبكات.

– أخصائي شركاء الأعمال للموارد البشرية.

– أخصائي المشاريع الفنية.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول عبر الرابط التالي:https://stccareers.taleo.net