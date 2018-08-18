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وظائف شاغرة في شركة الاتصالات بالرياض

وظائف شاغرة في شركة الاتصالات بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة الاتصالات السعودية، عبر بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني، عدة وظائف شاغرة بالرياض، لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– محلل أول التخطيط والأداء.
– محلل أول تنمية وتطوير الموارد البشرية.
– مهندس أول تخطيط الشبكات.
– أخصائي شركاء الأعمال للموارد البشرية.
– أخصائي المشاريع الفنية.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول عبر الرابط التالي:https://stccareers.taleo.net

 

 


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