وظائف شاغرة في شركة الاتصالات بالرياض
توفر شركة الاتصالات السعودية، عبر بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني، عدة وظائف شاغرة بالرياض، لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– محلل أول التخطيط والأداء.
– محلل أول تنمية وتطوير الموارد البشرية.
– مهندس أول تخطيط الشبكات.
– أخصائي شركاء الأعمال للموارد البشرية.
– أخصائي المشاريع الفنية.
وأوضحت الشركة، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول عبر الرابط التالي:https://stccareers.taleo.net
ابن البلد[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين