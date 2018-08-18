خلال أسبوع عودة المعلمين.. تنفيذ برنامج التطوير المهني

عادل الحربي(صدى):

كشف نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اليوم السبت، عن تنفيذ برنامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات خلال أسبوع التهيئة المهنية ” أسبوع عودة المعلمين ” في جميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى تزويد المعلمين والمعلمات بكل ما يعزز النمو المهني لديهم لتعزيز الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ورفع التقارير الختامية للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

ومن جانبه، صرّح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، الدكتور محمد المقبل، أن برنامج التطوير المهني يأتي لدعم الجاهزية للتعليم والتعلم بشكل تعاوني بين المدرسة والمعلم والمشرف التربوي، واستثمار إيجابي لعودة المعلمين، وتهيئة المعلمين الجدد، وكذلك تهيئة المكلفين من شاغلي الوظائف التعليمية لمهامهم الجديدة.

وأشار ” المقبل ” إلى أن ذلك خصوصًا أنَّ عودة المعلمين تكون قبل بدء الدراسة بأسبوع وهي فرصة مناسبة لتفعيل استعدادات المدارس، والتهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات بتطوير أدائهم المهني ووضع خططهم التعليمية وتوزيع المهام.