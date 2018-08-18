السجن 10 سنوات لرجل دين احتال على 80 شخصا بتأشيرات حج وهمية بسنغافورة

نايف السالم(صدى):

صدر حكمًا على رجل دين سنغافوري الجنسية، بالسجن لعشرة سنوات، وغرامة مالية، وذلك بعد احتياله على أكثر من 80 شخصًا، بزعم منحهم تأشيرات حج خاصة من سفارة المملكة.

واستطاع المتهم، صاحب الـ 47 عامًا، جمع مبلغ 100 ألف دولار من ضحاياه، وذلك بعد خداعهم بقدرته على الحصول على دعوات حج خاصة من السفارة السعودية لهم.

وكان من المقرر أن يحصل الضحايا على جوازات سفرهم والتفاصيل في يوم الخميس الماضي، ولكنه ظل يتهرب منهم حتى تسرب الشك لأذهانهم، فأسرعوا بإبلاغ السلطات الأمنية لتقوم بالقبض عليه.

ومن جهته، امتنع المجلس الإسلامي الأعلى في سنغافورة عن التعليق على هذه القضية، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية بالواقعة.