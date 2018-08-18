توفير أكثر من 13 ألف عربة لذوي الاحتياجات بموسم الحج

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم السبت، من خلال الروزنامة الإحصائية لموسم الحج لهذا العام، أنه تأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تقديمها لهم مجانًا حيث تم توفير أكثر من 13,650 عربةً منها 700 عربة كهربائية.

وأبانت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي و300 طن في الحرم النبوي بالمدينة المنورة بشكل يومي.

كما ذكرت أن عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصل كل ساعة تقريبًا، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ 107,000 طائف كل ساعة.