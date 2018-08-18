” رجل ” يتجرد من معاني الأبوة ويغتصب ابنته لمدة 3 سنوات

مليكة فؤاد(صدى):

تجرد رجل مغربي من معاني الأبوة والرحمة، وأقدم على اغتصاب ابنته البالغة من العمر11 عامًا، لمدة 3 سنوات، حتي اكتشفت ” الأم ” ما يفعله الأب مع ابنته؛ لتقوم بالإبلاغ عنه.

وبالتطرق للتفاصيل، اعتدى ” الأب ” على ابنته في غفلة من زوجته؛ ليمارس معها الجنس بالقوة، حتى ضبطته زوجته في وضع مخل، حيث قام ” الأب ” بتهديد زوجته وابنته بالقتل إذا قاما بالإبلاغ عنه.

ولكن تهديد ” الأب ” لم يمنع الزوجة من الابلاغ، ليتم اعتقاله بعد ذلك، وخلال التحقيق اعترف ” الأب ” أنه كان يمارس الجنس مع ابنته بالقوة لمدة 3 سنوات أي منذ كان عمرها 8 سنوات؛ ليوضع بعدها تحت تدابير الحراسة النظرية.