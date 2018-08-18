العريفج: 112 نقطة أمنية بالمنافذ الترابية لمكة.. ولن يمر أي مخالف

نايف السالم(صدى):

أكد العميد عبدالله بن عبدالرحمن العريفج، مساعد مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، أن الإدارة كُلِّفت بمساندة القطاعات الأمنية والجهات المشاركة في الحج؛ من خلال 112 نقطة أمنية تتركز في المنافذ الترابية والمنافذ غير الرسمية المحيطة بالعاصمة المقدّسة.

وشدد ” العريفج ” ، أنه لن يمر أيّ مخالف لأنظمة الحج من خلال تلك النقاط إطلاقًا، وسيُحال المخالفين للجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في إطار عمليات مراقبة الطرق الترابية والبرية وغير الرسمية التي تقوم بها الإدارة العامة للمجاهدين، من خلال مراكز الضبط الأمني المنتشرة حول العاصمة المقدّسة، بغرض التأكّد من سلامة ونظامية حملات الحج لهذا العام 1439هـ، فضلًا عن ضبط المتسللين الذين لا يملكون تصاريح نظامية.