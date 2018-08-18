الشهري ينال مسك الختام لسيارات مهرجان أبها للتسوق 20
ربح حسن الشهري من محافظة المجاردة الجائزة الكبرى الأخيرة التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق في عامه العشرون وكانت فرحته بذلك مسك الختام للسيارات التي تقدم في كل عام لزوار المهرجان ، حيث تم تقديم 9 سيارات سابقة خلال الأيام الماضية .
وذكر الشهري بأن زياراته المتكررة للمهرجان قد قطف ثمارها في هذه الليلة الجميلة وأن فوزه بآخر سيارات المهرجان له طابع خاص بالنسبة له وشعوره بالسعادة لا يمكن وصفه ، وختم بشكر إدارة المهرجان على المصداقية في توزيع الجوائز وأنها السمة الأبرز التي تميزه عن غيره من الفعاليات والمهرجانات .
الجدير بالذكر أن جميع الجوائز التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق في كل عام من سحوبات يومية وجوائز كبرى تحظى بمتابعة وإشراف مباشر من الغرفة التجارية الصناعية بأبها .
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