الشهري ينال مسك الختام لسيارات مهرجان أبها للتسوق 20

محمد بن طحيطح(صدى):

ربح حسن الشهري من محافظة المجاردة الجائزة الكبرى الأخيرة التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق في عامه العشرون وكانت فرحته بذلك مسك الختام للسيارات التي تقدم في كل عام لزوار المهرجان ، حيث تم تقديم 9 سيارات سابقة خلال الأيام الماضية .

وذكر الشهري بأن زياراته المتكررة للمهرجان قد قطف ثمارها في هذه الليلة الجميلة وأن فوزه بآخر سيارات المهرجان له طابع خاص بالنسبة له وشعوره بالسعادة لا يمكن وصفه ، وختم بشكر إدارة المهرجان على المصداقية في توزيع الجوائز وأنها السمة الأبرز التي تميزه عن غيره من الفعاليات والمهرجانات .

الجدير بالذكر أن جميع الجوائز التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق في كل عام من سحوبات يومية وجوائز كبرى تحظى بمتابعة وإشراف مباشر من الغرفة التجارية الصناعية بأبها .