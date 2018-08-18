سكارليت جوهانسون تتفوق على أنجلينا جولي وجينيفر أنيستون
نشرت مجلة ” فوربس ” الأميركية الاقتصادية تصنيف ، حيث تربعت النجمة سكارليت جوهانسون على عرش قائمة أعلى ممثلات هوليوود أجراً في عام 2018 ، حيث حصلت على 40.5 مليون دولار من العائدات.
وذكرت مجلة ” فوربس ” الأميركية الاقتصادية ، في تصنيفها احتلال النجمة أنجلينا جولي المركز الثاني حيث حصلت على 28 مليون دولار، اما في المركز الثالث فحلت جينيفر أنيستون، بـ 19.5 مليون دولار.
وفي المركز الرابع حلت جينيفر لورانس، وحققت 18 مليون دولار، أما في المركز الخامس فقد حلت ريس ويذرسبونوحصدت 16.5 مليون دولار.
اما المركز المتبقية فتوزعت على الشكل التالي: 16 مليون دولار، جوليا روبرتس بـ 13 مليون دولار، كيت بلانشيت وحصدت 12.5 مليون دولار، ميليسا مكارثي بـ 12 مليون دولار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32252 ] نشر منذ 12 دقيقة
جينيفر خلاص
عجوز الحين🤔