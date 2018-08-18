سكارليت جوهانسون تتفوق على أنجلينا جولي وجينيفر أنيستون

أماني الغامدي(صدى):

نشرت مجلة ” فوربس ” الأميركية الاقتصادية تصنيف ، حيث تربعت النجمة ​سكارليت جوهانسون​ على عرش قائمة أعلى ممثلات ​هوليوود​ أجراً في عام 2018 ، حيث حصلت على 40.5 مليون دولار من العائدات.

وذكرت مجلة ” فوربس ” الأميركية الاقتصادية ، في تصنيفها احتلال النجمة ​أنجلينا جولي​ المركز الثاني حيث حصلت على 28 مليون دولار، اما في المركز الثالث فحلت ​جينيفر أنيستون​، بـ 19.5 مليون دولار.

وفي المركز الرابع حلت ​جينيفر لورانس​، وحققت 18 مليون دولار، أما في المركز الخامس فقد حلت ​ريس ويذرسبون​وحصدت 16.5 مليون دولار.

اما المركز المتبقية فتوزعت على الشكل التالي: 16 مليون دولار، جوليا روبرتس بـ 13 مليون دولار، كيت بلانشيت وحصدت 12.5 مليون دولار، ميليسا مكارثي بـ 12 مليون دولار.