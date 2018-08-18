” مويا ” .. أكبر تمساح في العالم نجا من الحرب العالمية

بلغراد(صدى):

أكد القائمون على رعاية ” مويا ” ، أكبر تمساح في الأسر في العالم، في حديقة حيوان بلغراد فى صربيا ، أنه مازال بصحة جيدة وشهية كبيرة، حيث أوضح مدير حديقة الحيوان، أنه بخير وبصحة طيبة، ويأكل جيدًا.

وكان التمساح ” مويا ” ، وصل إلى حديقة الحيوان قادمًا من ألمانيا، وذلك في أغسطس من عام 1938م، قبل الحرب العالمية الثانية، وكان في الثانية من عمره حينها، ليصبح الآن في أوائل الثمانينات من عمره تقريبًا.

واستطاع التمساح الأمريكي النجاة من قصفين عنيفين لعاصمة صربيا، أحدهما نفذته ألمانيا عام 1941، والآخر كان على يد الحلفاء عام 1944، لتتعاقب بعد ذلك أجيال من سكان بلغراد والسياح على زيارة ” مويا ” .

ولا يتحرك ” مويا ” من مكانه إلا نادرًا، وبالرغم من ذلك، لا يزال يتمتع بخفة الحركة في وقت الطعام حين يلتهم الفئران وطيور السمان، في حين يبدو عليه تأثير تقدمه في السن، عندما يحيد عن هدفه وهو يحاول التقاط طعامه في بعض الأحيان.

فيما تعرض أكبر تمساح في العالم لمشكلة صحية وحيدة، وهي إصابته بـ ” الغرغرينا ” ، الأمر الذي أسفر عن بتر أحد مخالبه الأمامية اليمنى، وذلك قبل 6 أعوام.