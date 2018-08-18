” سيدة ” تقيم علاقة جنسية مع زوجها وشقيقه في آن واحد
أقدمت سيدة مغربية متزوجة على ممارسة الجنس مع زوجها وشقيقه في وقت واحد، حيث تحولت العلاقة بين الزوجة وشيقيق الزوج؛ لممارسة جنسية عادية دون زوجها.
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، تفجرت القضية عندما تقدم شخص ثلاثيني بشكوى للجهات الأمنية بخصوص تعرضه للاعتداء من قبل شقيقه وزوجته؛ لتكشف الزوجة عن تعرضها للاغتصاب من قبل شقيق الزوج.
حيث أفادت ” الزوجة ” أن العلاقة تحولت بينهما بعد ذلك لممارسة جنسية عادية دون زوجها، ليتم وضع المتهم بعد ذلك بمعية زوجة أخيه رهن الحراسة النظرية؛ لعرضهما على أنظار النيابة العامة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32252 ] نشر منذ 20 دقيقة
شكلهم قاطين فيها كلهم😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32252 ] نشر منذ 20 دقيقة
ونصين يافليح😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 15 دقيقة
إعوذ بالله من هوى الشيطان وهوى النفس الله يكفينا شر الدنيا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52270 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
زايد +[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 10 دقائق
الاختلاط يؤدي للمصائب
ولا حول ولا قوة الا بالله
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 4 دقائق
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم