” سيدة ” تقيم علاقة جنسية مع زوجها وشقيقه في آن واحد

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت سيدة مغربية متزوجة على ممارسة الجنس مع زوجها وشقيقه في وقت واحد، حيث تحولت العلاقة بين الزوجة وشيقيق الزوج؛ لممارسة جنسية عادية دون زوجها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، تفجرت القضية عندما تقدم شخص ثلاثيني بشكوى للجهات الأمنية بخصوص تعرضه للاعتداء من قبل شقيقه وزوجته؛ لتكشف الزوجة عن تعرضها للاغتصاب من قبل شقيق الزوج.

حيث أفادت ” الزوجة ” أن العلاقة تحولت بينهما بعد ذلك لممارسة جنسية عادية دون زوجها، ليتم وضع المتهم بعد ذلك بمعية زوجة أخيه رهن الحراسة النظرية؛ لعرضهما على أنظار النيابة العامة.