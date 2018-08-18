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رسميا.. الحكم التركي شاكير يقود لقاء السوبر

رسميا.. الحكم التركي شاكير يقود لقاء السوبر
طلال الغامدي(صدى):

كشفت لجنة الحكام، عن الطاقم التحكيمي، الذي سيقود نهائي كأس السوبر، بين الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم السبت.

وكلفت ” اللجنة ” طاقم تحكيم تركي، لقيادة المباراة، بقيادة الدولي سونيت شاكير، على أن يتولى الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، تقنية الفيديو ” VAR ” .

وأوضحت أن طاقم التحكيم كالتالي: حكم ساحة دولي: سونيت شاكير، و حكم مساعد أول دولي: باهاتين دوران، بالإضافة إلى حكم مساعد ثاني دولي: طارق أنجون، وحكم رابع سعودي: محمد السماعيل.


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