” صحة الرياض ” تنفذ جولة تثقيفية على اسواق المواشي والمسالخ

محمد السعران(صدى):

نفذت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الصحة العامة جولة تثقيفية على أسواق المواشي والمسالخ ضمن حملة “أضحيتي”، التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه و الزراعة بمنطقة الرياض ، برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض بالإنابة.

وأوضحت “صحة الرياض” أن الحملة تهدف إلى التوعية في اختيار الأضحية السليمة وفق الاشتراطات الشرعية والصحية .

وأكدت “صحة الرياض” أن الحملة تتضمن التعريف بأهم الاشتراطات الصحية الواجب توافرها .

كما أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بكافة الجوانب الصحية في اختيار الأضحية السليمة، كما أنه سيتم توزيع النشرات الإرشادية على الجمهور المستهدف في هذه المواقع .

واشارت “صحة الرياض” أن الحملة تشمل توعية الراغبين بشراء الأضاحي، بكيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده، وحثهم على عدم ذبح الأضحية إلا في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة ، مع إرشاد الراغبين بشراء الأضاحي إلى الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها بعد الذبح، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية.