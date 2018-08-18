أمانة الشرقية تضع ضوابط وشروط السماح للمطابخ بالذبح

سعيد العجل(صدى):

وجهت أمانة المنطقة الشرقية بالسماح بنقاط الذبح في المطابخ، حيث أنهت وضع ضوابط وشروط السماح للمطابخ بالذبح بنقاط الذبح، والتي وجهت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح المشرف العام على ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن الشروط الواجب توافرها في المطبخ حتى يحصل على التصريح خلال أيام العيد ١٠-١١-١٢-١٣من شهر ذي الحجة لهذا العام وأن تكون الرخصة سارية المفعول وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف الصحي على المذبوحات قبل وبعد الذبح واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية للمطبخ والعاملين بالمطبخ وفق الضوابط واللوائح الخاصة بها.

وشدد الصفيان على ضرورة استيفاء مكان ذبح المواشي وسلخها للاشتراطات الصحية وتتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ مرتبطة بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، منوها في الوقت نفسه على ضرورة توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة في أوعية مغطاة والتخلص منها بشكل يومي في المكان المحدد من قبل البلدية ووفق الآليات التي تحددها.

وأكد على أخذ التعهدات اللازمة على أصحاب المطابخ بعدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح، لافتا الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه رؤساء بلديات حاضرة الدمام باطلاع وإلزام أصحاب المطابخ المسموح لها بالذبح بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص، إلى جانب تشديد الجولات الميدانية الرقابية للتحقق من حسن الأداء والتزام ملاك المطابخ بالضوابط والاشتراطات.

كما وجه معاليه أيضا بتكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ودعا المتحدث الرسمي محمد الصفيان المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بالمطابخ المخالفة لشروط وضوابط نقاط الذبح والذبح العشوائي على طوارئ ٩٤٠ لافتا الى أن الأمانة ممثلة بالبلديات بحاضرة الدمام قد شرعت في وقت سابق باستقبال طلبات، ولاتزال مستمرة حتى قبل العيد وسيتم الإعلان عن نقاط الذبح في المطابخ المصرح لها بالذبح عبر منصات التفاعل وموقع الأمانة.