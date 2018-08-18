القبض على تشكيل عصابي و3 مواطنين تورطوا في عدة جرائم بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها, أسفرت – بفضل من الله- عن التالي :

أولاً : الإطاحة بتشكيلٍٍ عصابي مكون من سبعة أشخاص (خمسة من الجنسية الهندية وبنجلاديشيان/تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، بعد توفر الأدلة على إمتهانهم سرقة الكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية من مواقع أعمال الشركات والمباني قيد الإنشاء ، وبالشروع في إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (٢٦) جريمة سرقة ، وتجاوزت قيمة المواد المسروقة مليون ريال

ثانياً : القبض على (ثلاثة مواطنين/جميعهم في العقد الثالث من العمر ) بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب (٢٩) جريمة سطو على عدد من المحلات التجارية والمستودعات , وعثر بحوزتهم على (٣٦) حبة من مادة الكبتاجون المخدرة,

وقد جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم لفرع النيابة العامة

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.