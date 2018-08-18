مدرب الريال يستعين بـ ” فينيسيوس ” ليحل محل رونالدو

نواف السالم(صدى):

تمكن المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد جولين لوبتيغي، من إيجاد حل لتعويض رحيل النجم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وذلك من خلال استعانته بالمهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، والذي وضع ثقته فيه لاسترداد الفعالية الهجومية للفريق.

ولفت ” فينيسيوس ” أنظار مدرب الريال وذلك بعد تألقه مع فلامنغو، مما جذب انتباه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، حيث وجده قادرًا على محاكاة تألق نيمار حينما كان في برشلونة.

وأعد ” لوبتيغي ” خطة للدفع بالمهاجم البرازيلي الشاب تدريجيًا في صفوف الفريق الأول للريال، رغم تألقه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إذ لا يريد المدير الفني الجديد الضغط على ” فينيسيوس ” ، خاصة أن التأقلم مع الكرة الأوروبية أمر صعب لمعظم لاعبي أمريكا الجنوبية.