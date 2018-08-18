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” المريسل ” يتوقع نتيجة غريبة للقاء السوبر

” المريسل ” يتوقع نتيجة غريبة للقاء السوبر
ماجد محمد(صدى):

توقع الإعلامي والناقد الرياضي النصراوي، عبد العزيز المريسل، نتيجة غريبة لمواجهة السوبر بين الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت.

واشتعل الجدل بعد تغريدات ” المريسل ” على حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” التي قال فيها: ” عطفًا على معلومات أملكها عن فريقي الاتحاد والهلال قبل لقاء السوبر السعودي أتوقع فوز الاتحاد ب 3 أهداف وأكثر.. الهلال إن كان سيفوز سيفوز بركلات الترجيح. ”

وأضاف ” المريسل ” موضحًا: ” لقطة ختام في عز انتكاسة الاتحاد كان كعبه عالي جدًا على الهلال فما بالك ولديه الداهية دياز ونمور تأكل ولا تشبع. “


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 45 دقيقة

وأنت الصادق الفوز للمونديالي إلا إذا تدخل اللي خبري خبركم

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 10 دقائق

ياليت النصرويين يشفون فريقهم والله الاتحاد ماهو محتاجكم عنده اعلاميين وجمهور امنياتي لزعيم بالفوز

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 9 دقائق

ياليت النصرويين يشفون فريقهم والله الاتحاد ماهو محتاجكم عنده اعلاميين وجمهور امنياتي لزعيم بالفوز

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 7 دقائق

يطربني نفسيات بني فقر
سبحان الله تحس الضعف
من تصريحاتهم واشكالهم
الحمد لله الزعيم
متعنا فالملعب بالبطولات
والمدرج بكثافة عشاقه
وبالاعلام باقلمهم المرصعه بالذهب
وكتملت بفخامة سامي الجابر

[ عدد التعليقات: 2798 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يسترها بالتوفيق باذن الله وسننتصر 💪💪

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