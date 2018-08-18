” المريسل ” يتوقع نتيجة غريبة للقاء السوبر

ماجد محمد(صدى):

توقع الإعلامي والناقد الرياضي النصراوي، عبد العزيز المريسل، نتيجة غريبة لمواجهة السوبر بين الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت.

واشتعل الجدل بعد تغريدات ” المريسل ” على حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” التي قال فيها: ” عطفًا على معلومات أملكها عن فريقي الاتحاد والهلال قبل لقاء السوبر السعودي أتوقع فوز الاتحاد ب 3 أهداف وأكثر.. الهلال إن كان سيفوز سيفوز بركلات الترجيح. ”

وأضاف ” المريسل ” موضحًا: ” لقطة ختام في عز انتكاسة الاتحاد كان كعبه عالي جدًا على الهلال فما بالك ولديه الداهية دياز ونمور تأكل ولا تشبع. “