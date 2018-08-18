” المريسل ” يتوقع نتيجة غريبة للقاء السوبر
توقع الإعلامي والناقد الرياضي النصراوي، عبد العزيز المريسل، نتيجة غريبة لمواجهة السوبر بين الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت.
واشتعل الجدل بعد تغريدات ” المريسل ” على حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” التي قال فيها: ” عطفًا على معلومات أملكها عن فريقي الاتحاد والهلال قبل لقاء السوبر السعودي أتوقع فوز الاتحاد ب 3 أهداف وأكثر.. الهلال إن كان سيفوز سيفوز بركلات الترجيح. ”
وأضاف ” المريسل ” موضحًا: ” لقطة ختام في عز انتكاسة الاتحاد كان كعبه عالي جدًا على الهلال فما بالك ولديه الداهية دياز ونمور تأكل ولا تشبع. “
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 45 دقيقة
وأنت الصادق الفوز للمونديالي إلا إذا تدخل اللي خبري خبركم
هلال وافتخر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 10 دقائق
ياليت النصرويين يشفون فريقهم والله الاتحاد ماهو محتاجكم عنده اعلاميين وجمهور امنياتي لزعيم بالفوز
هلال وافتخر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 9 دقائق
ياليت النصرويين يشفون فريقهم والله الاتحاد ماهو محتاجكم عنده اعلاميين وجمهور امنياتي لزعيم بالفوز
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 7 دقائق
يطربني نفسيات بني فقر
سبحان الله تحس الضعف
من تصريحاتهم واشكالهم
الحمد لله الزعيم
متعنا فالملعب بالبطولات
والمدرج بكثافة عشاقه
وبالاعلام باقلمهم المرصعه بالذهب
وكتملت بفخامة سامي الجابر
طلال[ عدد التعليقات: 2798 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يسترها بالتوفيق باذن الله وسننتصر 💪💪