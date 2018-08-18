4 نصائح عليك اتباعها لتجنب زيادة الوزن

أميرة خالد(صدى):

يرغب الكثير من الأشخاص في إنقاص وزنهم بالشكل الصحى من خلال الاعتماد على الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية بعيدًا عن العمليات غير المضمونة، وهو ما يجعلهم يجربون بعض الأساليب الخاطئة التي تتسبب في تدمير الوزن بالشكل غير المرغوب فيه.

وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة رباب منجد استشارى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية بعض النصائح الطبيعية ، ومنها :

– منع تماما تناول السكريات والفواكه والدقيق الأبيض والنشويات بعد المغرب لأنها تتسبب في عدم حرقهم بالشكل الجيد ولا يتم هضمها بالشكل الصحيح أيضًا الأمر الذي يجعلها تتحول إلى دهون ويتم تخزينها في الجسم.

– إذا كان الشعور بالجوع زائدا عن الحد عليك بتناول البروتين ولكن ليس بكميات كبيرة.

– تناول كميات كبيرة من المياه أو العصائر غير المضاف لها سكر.

– الابتعاد عن النوم مباشرة بعد تناول الطعام.