بالفيديو.. اندلاع نيران بمحطة وقود غرب الرياض

علي القحطاني (صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة اشتعال نيران بمحطة وقود بحي ” الدخل المحدود ” غرب الرياض.

وبالتطرق للتفاصيل، قال أحد شهود العيان: ” كنت قبل ساعات في أحد مراكز الصيانة المجاورة للحادثة، وسمعت صوتًا أشبه بالانفجار في محطة الوقود ” .

وتابع: ” شاهدت قائد مركبة قد خلع طرمبة وقود بعد تزويد مركبته بها، وبعد دفع الأجُرة للعامل ” ، مشيرًا إلى قائد المركبة اعتقد أن العامل قد فرغ من الوقود، فقاد مركبته وتسبب ذلك في خلع طرمبة الوقود؛ مما أسفر عن اندلاع النيران بها.

كما أفاد شاهد العيان أن عمال المحطة وآخرين تمكنوا من السيطرة على النيران المندلعة بفصل الكهرباء واستخدام طفايات الحريق، وكذلك تعاون زائري المحطة والمراكز المجاورة في إبعاد مركباتهم عن منطقة الخطر.