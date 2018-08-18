تجهيز مسلخين متنقلين في بريدة

سالم المطيري(صدى):

كشفت أمانة منطقة القصيم، اليوم السبت، عن تجهيز مسلخين متنقلين في شمال وجنوب مدينة بريدة لخدمة الأهالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أنه يقع المسلخ الشمالي المتنقل بطريق الملك سلمان ” شرق طريق الملك عبدالله-جوار شركة الكهرباء ” ؛ فيما يقع المسلخ المتنقل الجنوبي في حي الخليج ” طريق الناصرية ” .

وأشارت إلى أنه يعمل المسلخين من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً طوال أيام عيد الاضحى؛ بينما تستهدف الأمانة من ذلك الحد من الذبح العشوائي وتغطية الأماكن البعيدة عن المسلخ النموذجي لحين وضع نقاط ذبح دائمة.