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” النمر ” يقدم نصائح للحجاج لتفادي الزحام والتدافع

” النمر ” يقدم نصائح للحجاج لتفادي الزحام والتدافع
علي القحطاني(صدى):

قدم الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدة نصائح للحجاج، لتفادي الزحام والتدافع.

وقال ” النمر ” في تغريدته عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نصيحة لكل حاج: ابتعد نهائيًا عن الزحام والتدافع.. لكي لا تضر الحجاج الآخرين فمنهم كبار السن والمرضى ” .

وتابع أستاذ أمراض القلب في تغريدته: ” هناك إنذارات مبكرة تحدث عادةً قبل وقوع التدافع الجماعي:
– أن يزيد عدد الحجاج عن 4 في المتر المربع الواحد.
– أن يلامس الحاج من حوله من الجهات الأربع.
– أن تتوقف الحركة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 52270 ] نشر منذ 4 دقائق

شكرا على النصائح القيمه ,,

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