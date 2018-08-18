” النمر ” يقدم نصائح للحجاج لتفادي الزحام والتدافع
قدم الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدة نصائح للحجاج، لتفادي الزحام والتدافع.
وقال ” النمر ” في تغريدته عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نصيحة لكل حاج: ابتعد نهائيًا عن الزحام والتدافع.. لكي لا تضر الحجاج الآخرين فمنهم كبار السن والمرضى ” .
وتابع أستاذ أمراض القلب في تغريدته: ” هناك إنذارات مبكرة تحدث عادةً قبل وقوع التدافع الجماعي:
– أن يزيد عدد الحجاج عن 4 في المتر المربع الواحد.
– أن يلامس الحاج من حوله من الجهات الأربع.
– أن تتوقف الحركة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52270 ] نشر منذ 4 دقائق
شكرا على النصائح القيمه ,,