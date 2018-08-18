” النمر ” يقدم نصائح للحجاج لتفادي الزحام والتدافع

علي القحطاني(صدى):

قدم الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدة نصائح للحجاج، لتفادي الزحام والتدافع.

وقال ” النمر ” في تغريدته عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نصيحة لكل حاج: ابتعد نهائيًا عن الزحام والتدافع.. لكي لا تضر الحجاج الآخرين فمنهم كبار السن والمرضى ” .

وتابع أستاذ أمراض القلب في تغريدته: ” هناك إنذارات مبكرة تحدث عادةً قبل وقوع التدافع الجماعي:

– أن يزيد عدد الحجاج عن 4 في المتر المربع الواحد.

– أن يلامس الحاج من حوله من الجهات الأربع.

– أن تتوقف الحركة.