بمشاركة رونالدو.. يوفنتوس يسعى للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

يسعى يوفنتوس إلى الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، الذي هيمن على البطولة في الفترة الأخيرة؛ حيث تنطلق اليوم السبت منافسات الدوري التي استعدت لها الفرق من أجل اقتناص اللقب من ” السيدة العجوز ” .

وتعاقد ” يوفنتوس ” مع البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، مقابل 100 مليون يورو ” 114 مليون دولار ” ، ليحل بدلًا من المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي رحل إلى ميلان؛ فيما تعززت صفوف فريق المدرب ماسيمليانو أليغري، الذي بدأ موسمه الخامس مع الفريق، بلاعبي خط الوسط إيمري كان.

وخسر ” يوفنتوس ” خدمات حارس مرماه المخضرم بوفون، الذي أنهى مسيرته الحافلة مع الفريق بعد انضمامه لباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني أثبت جدارته بحراسة عرين الفريق منذ الموسم الماضي، عندما كان بديلًا لبوفون.

وعلى جانب آخر، أوضح لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان: ” أود فقط التأكيد على أن التعاقد كان مجرد تصديقاً رسمياً لما كان قائما بالفعل، كما أن رغبتي في مواصلة القتال من أجل هذا النادي العملاق لم تكن موضع شك. ”

ويبحث ” ميلان ” عن الاستقرار بعد تغيير ملكيته، عقب استحواذ صندوق إليوت الأمريكي على أغلبية أسهم النادي من المستثمر الصيني لي يونجهونغ، الذي عجز عن الوفاء بالتزاماته المالية.